İsrailli Saldırgan Köpeği Döverek Öldürdü

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bir köpeği döverek öldürdüğü ortaya çıktı.

Filistin basınında, maskeli bir İsraillinin, Ramallah yakınlarındaki Atara köyüne düzenlenen baskın sırasında bir bekçi köpeğine saldırısı yer aldı.

İsraillinin, iki elinde iki sopayla köpeğe defalarca vurduğu ve köpeğin aldığı darbelere yenik düştüğü görüldü.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık kent ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.