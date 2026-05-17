İsrailli Saldırgan Koyunları Ezdi

Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti kırsalında Filistinli çobanlara saldırdığı ve bazı koyunları arazi aracı ATV ile ezdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, Nablus'un güneyindeki Akraba beldesine bağlı Hırbet et-Tavil bölgesinde koyun otlatan Filistinli çobanlara saldırdı.

İsrailli saldırgan, Filistinlilere ait koyunları arazi aracı ATV ile ezdi.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, İsrailli saldırganın çarptığı koyunların ATV'nin altında kaldığı görülüyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.