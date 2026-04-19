İsrailli Saldırganlar Ambulansa Saldırdı
İsrailli Saldırganlar Ambulansa Saldırdı

19.04.2026 23:06
Batı Şeria'da Filistin ambulansına saldıran İsrailliler, sağlık ekiplerini hedef aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ile Ramallah kentlerini birbirine bağlayan ana yoldan geçmekte olan bir Filistin ambulansına saldırdı.

Sosyal medya paylaşılan bir videoda söz konusu ambulansın ön camının kırıldığı ve araçta hasar oluştuğu görüldü.

Videoda konuşan ambulans ekibinde sağlık görevlisi Beşşar el-Karyuti, Filistin topraklarını gasbeden 4 İsraillinin, Avitar yerleşimi yakınlarında Zatara yolu üzerinde, Nablus'un güneyindeki Karyut köyüne ait ambulansın yolunu kestiğini söyledi.

Karyuti, "Hastaneye doğru gidiyorduk. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aniden ve doğrudan bize saldırarak, araca zarar vermeye başladı. Amaçları öldürmekti. Allah'ın lütfu olmasaydı kurtulamazdık." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistin bölgelerini birbirine bağlayan yollarda benzer saldırılar düzenlediği, bunun da Filistinlilerin yaralanmasına, araçlarının zarar görmesine ve hayatlarının tehlikeye girmesine yol açtığı belirtiliyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte 1149'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da mart ayında 1819 saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Saldırganlar Ambulansa Saldırdı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
