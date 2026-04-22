İsrailli Saldırganlardan Ramallah'ta Kanlı Baskın
İsrailli Saldırganlardan Ramallah'ta Kanlı Baskın

22.04.2026 18:19
Ramallah'ta İsrailli silahlılar bir Filistinliyi öldürdü, bölgedeki gerginlik sürüyor.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenledikleri saldırıda bir Filistinliyi öldürdü.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrailli silahlı saldırganlar Ramallah kentine bağlı Deyr Debvan beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilerin üzerine rastgele ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Deyr Debvan beldesinde İsrailli silahlı saldırganların açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin sırtından yaralandığı belirtildi. Kızılay ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı vatandaşın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise gaspçı İsraillilerin saldırısında yaralanan 29 yaşındaki Avde Atıf Avavide isimli Filistinlinin hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ramallah kenti ve çevresindeki beldeler, gaspçı İsraillilerin sık sık düzenledikleri saldırılar nedeniyle günlük gerilimlere sahne oluyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, dün Mugayyir köyündeki bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mart ayı boyunca Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1819 saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Advertisement
