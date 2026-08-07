İsrailli Saldırılar Bedevi Toplulukları Zorla Göç Ettiriyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER), Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'ın doğusundaki bir bedevi topluluğuna yönelik saldırılarını, bölge sakinlerini zorla göç ettirmek amacıyla yoğunlaştırdığını duyurdu.

Filistinli sivil toplum kuruluşu BEYDER konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'ın doğusundaki Et-Taybe köyü yakınlarında bulunan "Arab el-Kaabine" bedevi topluluğuna saldırdığı belirtildi.

Aynı topluluğun 5 Ağustos Çarşamba akşamı da benzer saldırılara maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında bölgeye baskın düzenlediği, koyunlarını zorla Filistinlilere ait evlerin arasına soktuğu ve Nayif Kaabine ailesinden bazı kişilere saldırdığı ifade edildi.

Bu saldırıların tekrarlanmasının, İsrail'in bedevi topluluklarını zorla göç ettirmeyi amaçlayan "azami baskı politikası" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 3 bin 488 saldırı düzenledi.

Saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 26 bedevi ve çoban topluluğu tamamen veya kısmen zorla yerinden edildi. Aynı dönemde, büyük bölümü hayvancılık amaçlı olmak üzere 42 yeni yasa dışı yerleşim noktası kuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Resmi verilere göre, söz konusu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı, bölgede büyük çaplı hasar meydana geldi.