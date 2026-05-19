İsrailli Saldırılar Tarımı Hedef Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrailli Saldırılar Tarımı Hedef Alıyor

19.05.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait buğday tarlalarını ateşe verdi ve çiftçilere saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da buğday ekili bir araziyi ateşe verdiği, başka bir bölgede ise Filistinli çiftçilere saldırarak mahsullerine el koymaya çalıştığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, fanatik Yahudilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Saviye köyünde buğday ekili bir araziyi ateşe verdi.

Yangın, bölge sakinleri ile sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak tarım arazilerinin diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı İzna beldesinin doğusunda da fanatik İsrailliler buğday hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Tanıklar, silahlı bir Yahudi'nin, Filistinlilere ait buğday yüklü bir aracı durdurarak araca el koymaya çalıştığını, olayın bölgede gerginliğe yol açtığını ancak yaralanma yaşanmadığını kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler dün de Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin El-Mugayyir köyünde, İsrail ordusunun koruması altında yaklaşık 500 dönüm tarım arazisini ateşe vermişti.

İsrailliler Batı Şeria'daki tarım sezonlarını hedef alıyor, daha önce de zeytin hasadı sırasında Filistinli çiftçilere saldırılar düzenleyerek ürünlerine el koymuştu.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Saldırılar Tarımı Hedef Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
Hindistan’da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti Hindistan'da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor "İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor

15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:44
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 16:35:04. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailli Saldırılar Tarımı Hedef Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.