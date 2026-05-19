İsrailli Saldırılar Tarımı Hedef Alıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da buğday ekili bir araziyi ateşe verdiği, başka bir bölgede ise Filistinli çiftçilere saldırarak mahsullerine el koymaya çalıştığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, fanatik Yahudilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Saviye köyünde buğday ekili bir araziyi ateşe verdi.

Yangın, bölge sakinleri ile sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak tarım arazilerinin diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı İzna beldesinin doğusunda da fanatik İsrailliler buğday hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Tanıklar, silahlı bir Yahudi'nin, Filistinlilere ait buğday yüklü bir aracı durdurarak araca el koymaya çalıştığını, olayın bölgede gerginliğe yol açtığını ancak yaralanma yaşanmadığını kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler dün de Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin El-Mugayyir köyünde, İsrail ordusunun koruması altında yaklaşık 500 dönüm tarım arazisini ateşe vermişti.

İsrailliler Batı Şeria'daki tarım sezonlarını hedef alıyor, daha önce de zeytin hasadı sırasında Filistinli çiftçilere saldırılar düzenleyerek ürünlerine el koymuştu.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.