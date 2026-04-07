İsrailli Sporcuların Gazze Soykırımındaki Rolü ve Destekleri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası turnuvalarda mücadele eden İsrailli sporcuların, Gazze'deki soykırıma katılım ve destekleri mercek altına alındı. Oyuncuların orduyla ilişkileri ve sosyal medya paylaşımları ele alındı.

Türkiye, İstanbul (AA) - İsrailli sporcular, uluslararası turnuvalarda mücadele ederken ülkelerinin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım sürecinde Filistinliler öldürüldü ve Gazze'nin spor sektörü yıkıldı. Anadolu Ajansı'nın dosya haberinde, bu soykırıma katılan veya destek veren İsrailli sporcular mercek altına alındı.

Menashe Zalka, Hapoel Hadera forması giyen Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu, İsrail ordusunun Gazze soykırımında aktif görev aldı. 2023'te futbolu bırakarak orduya katılan Zalka, Channel 14 kanalında makineli tüfekle ateş açtığı ve el bombası attığı görüntülerle gündeme geldi. Filistin Futbol Federasyonu başkan yardımcısı Susan Shalabi, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Adam Edelman, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İsrail'in ilk bobsled takımının kaptanı, Gazze operasyonlarını 'tarihteki en ahlaki savaş' olarak nitelendirdi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'ne açık destek verdi. İsviçre Radyo ve Televizyonu spikeri Stefan Renna, Edelman'ın siyonist olduğunu ve Gazze soykırımını desteklediğini ifşa etti. Takımı, sahte beyan nedeniyle İsrail Olimpiyat Komitesi tarafından diskalifiye edildi.

Peter Paltchik, İsrail Hava Kuvvetleri'nde lojistik asker olarak görev yaparken, Gazze'ye atılacak bombaları imzaladığı fotoğrafları paylaştı. 2024 Paris Olimpiyatları bayrak taşıyıcısı olan Paltchik, paylaşımını daha sonra sildi. Sagiv Jehezkel, Maccabi Tel Aviv'de forma giyen futbolcu, Antalyaspor'da oynarken gol sevincinde bileğindeki bandajda '100 days, 7.10' mesajı ve İsrail bayrağı gösterdi. Bu hareket nedeniyle Türkiye'de soruşturma açıldı ve sınır dışı edildi.

Inbar Lanir, Raz Hershko ve Tina Nelson Lev gibi olimpik judocular, Gazze'yi işgal eden İsrail ordusuna destekleriyle biliniyor. Gazze sınırındaki askeri birliği ziyaret ederek hatıra fotoğrafları çektirdiler. Sagi Muki, eski dünya şampiyonu judocu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde çavuş olarak görev aldı ve Gazze soykırımına yoğun destek verdi. Japonya'da bir protestoya saldırdı ve göstericileri 'Hamas destekçisi' olarak nitelendirdi.

Avishag Semberg, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan tekvandocu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde ilk kadın asker unvanına sahip. İsrail, 'İsrail'in Yanında Dur, Bizimle Dur' kampanyasıyla Gazze operasyonlarına küresel destek toplamayı amaçladı. Deni Avdija, Omri Casspi gibi tanınmış sporcular, bu kampanya kapsamında İsrail ordusunun operasyonlarına destek mesajları içeren kliplerde yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:17:36. #7.13#
SON DAKİKA: İsrailli Sporcuların Gazze Soykırımındaki Rolü ve Destekleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.