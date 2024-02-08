İsrailli uzmanlar, Hamas\'ın tekliflerini kabul etmenin zor olduğunu belirtti

İsrailli uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın ateşkes ve karşılıklı esir takasıyla ilgili tekliflerini kabul etmesinin çok zor olduğunu ancak müzakere kapısının da tamamen kapanmadığını belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunmuştu.
Netanyahu, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürmüştü.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini kaydetmişti.
İsrail'in, Hamas'ın 2 teklifini kabul etmesi çok zor
İsrailli siyasi analist Yoni Ben-Menachem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, Savaş Kabinesinin toplantısını beklemeden kamuoyunun önüne çıkarak yaptığı açıklamanın amacının, kabine üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'a emrivaki yapmak olduğunu söyledi.
Ben-Menachem, Hamas'ın teklifiyle ilgili resmi açıklamanın Savaş Kabinesi tarafından yapılacağını ve İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın da Tel Aviv'in cevabını iletmek üzere Katar'a gideceğini aktardı.
Ben-Menachem, "İsrail, Hamas'ın teklifini kesin bir şekilde reddetmeyebilir ancak arabuluculardan pozisyonunu değiştirmesi için Hamas'a baskı uygulamalarını isteyecektir." diye konuştu.
Hamas'ın teklifinde Netanyahu ile hükümetteki ortaklarının kabul etmesi zor olan 2 nokta olduğunu dile getiren Ben-Menachem, şunları kaydetti:
"Bunlardan ilki savaşın sona ermesi diğeri ise müebbet hapis cezası almış çok sayıda Filistinlinin serbest bırakılması. Netanyahu'nun, belirlediği hedefleri gerçekleştirmeden savaşı sona erdirmesi imkansız olmasa da çok zor. Aynı şekilde müebbet hapis cezası almış 500 tutuklunun serbest bırakılması da çok zor."
Kapı tam anlamıyla kapatılmadı
Haaretz gazetesi yazarlarından Jonathan Lis ise makalesinde, "Netanyahu, Hamas'ın teklifiyle ilgili sert konuşmasına rağmen kapıyı kapatmadı ve müzakerelerden vazgeçildiği şeklinde bir açıklamada bulunmadı." ifadesini kullandı.
Lis, makalesinde, ismini vermediği bir kaynaktan, "Hamas'ın sunduğu belge İsrail'in kabul edebileceği bir belge değil ama hareketin, müzakereye hatta ileride ciddi müzakerelere hazır olduğunu gösteriyor." ifadelerini alıntıladı.
Lis, Netanyahu'nun, Refah kentine saldırı hazırlığı talimatı verdikleri yönündeki açıklamalarının da Hamas'a pozisyonunu yumuşatması için yapılmış bir baskı niteliğinde olduğunu dile getirdi.
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