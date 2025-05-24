İsrailli Yerleşimciler Burçin'de İsyan Çıkardı

BURÇİN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Salfit kenti yakınlarındaki Burçin köyünde İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan bir aracın yanında duran Filistinliler, 23 Mayıs 2025.
İsrail'in devlete ait Kan TV haber kanalının cuma günü bildirdiğine göre, yaklaşık 40 İsrailli yerleşimci Batı Şeria'daki Filistin köyü Burçin'de ayaklanarak Filistinlilere ait evleri ve arabaları yaktı. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
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