İsrailli Yerleşimcilerden Filistinlilere Saldırı

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ilinde Filistinlilere biber gazı ve taşlarla saldırması sonucunda 1 kadın ile 2 çocuğun yüzünde yanıklar oluştu.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, gaspçı yerleşimcilerin Ramallah şehrinin kuzeyindeki Deyr Nizam köyü yakınlarında Filistinlilere biber gazı sıkması sonucunda iki çocuk ve bir kadının yüz bölgesinde yanıklar oluştuğunu söyledi.

Olayda yaralananların tedavi için Biir Zeyt beldesindeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları ayrıca yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarına da biber gazı ve taşlarla saldırdığını ifade etti.

Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Um Safa köyü ve çevre köylerin arazileri üzerine daha önce gasbedilerek kurulmuş "Ateret" yerleşiminden İsraillilerin, köyün paralelindeki caddede bulunan Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdığını dile getirdi.

Saldırıda bazı araçların camlarının kırıldığını aktaran Sabah, olayda yaralanan olmadığını kaydetti.