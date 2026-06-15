İsrailli Yerleşimcilerden Medya Araçlarına Saldırı - Son Dakika
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İsrailli Yerleşimcilerden Medya Araçlarına Saldırı

15.06.2026 15:51
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İsrailli yerleşimciler, Halhul'de 4 araca zarar vererek Filistinli medyayı hedef aldı.

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde, biri uluslararası bir medya kuruluşuna ait toplam 4 araca saldırarak kullanılamaz hale getirdi.

AA muhabirinin ulaştığı kaynaklara göre, İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde CNN'e ait bir basın aracı ile Filistinlilere ait 3 araca zarar verdi.

Yerleşimcilerin, araçların lastiklerini patlattığı, camlarını taşla kırdığı ve arabaları kullanılamaz hale getirdiği görüldü.

Olay sırasında CNN televizyonu ekibinin araç içinde bulunmadığı, ekip üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Yerleşimcilerden Medya Araçlarına Saldırı - Son Dakika

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