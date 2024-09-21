İsrailli Yerleşimcilerden Su Kaynağına Saldırı

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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir köy topluluğuna saldırarak köy sakinlerinin orada bulunan kaynaktan su almasını engelledi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun koruması altındaki bir grup İsrailli yerleşimcinin, Nablus ilinin doğusundaki Beyt Furik bölgesinde yer alan Hirbetu Tana'ya saldırarak vatandaşların oradaki kaynaktan içme suyu almasını engellediği belirtildi.

Açıklamada, gaspçı yerleşimcilerin, Filistinlilerin Hirbetu Tana yakınındaki Ayn el-Fevka kaynağına ulaşmasını engellerken, geçen günlerde de Ayn et-Tahta kaynağının kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı.

Örgütün açıklamasında, İsrailli yerleşimcilerin yıllarca koyun çobanlarını, çiftçileri ve arazi sahiplerini sudan faydalanmaktan mahrum bırakarak koyun çobanlarının göç etmesine neden olduğu ifade edildi.