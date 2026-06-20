Netanyahu ateşkes talimatı verdi, İsrailli yetkiliden Hizbullah'a sert uyarı - Son Dakika
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Netanyahu ateşkes talimatı verdi, İsrailli yetkiliden Hizbullah'a sert uyarı

20.06.2026 19:49
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Netanyahu'nun ateşkes talimatına rağmen İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Hizbullah'ın saldırısı halinde sert karşılık verileceğini, işgal altındaki bölgelerden çekilmeyeceklerini ve tehditleri yok etmeye devam edeceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırıları durdurma talimatı verdiği haberlerinin ardından, İsrailli üst düzey güvenlik yetkilisi Hizbullah'ın saldırı düzenlemesi halinde sert karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan adı açıklanmayan güvenlik yetkilisi, Lübnan'a ilişkin politikanın değişmediğini belirterek, İsrail ordusunun ateşkese rağmen "bölgedeki tehditleri ortadan kaldırmayı sürdüreceğini" ileri sürdü.

Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyleyen güvenlik yetkilisi, "Eğer Hizbullah bir ihlal gerçekleştirirse, İsrail ordusu sert bir karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

Güvenlik yetkilisi, İsrail ordusunun ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen hedef aldığı Lübnan'ın güneyinde son iki günde 300'den fazla hedefe saldırdığını da söyledi.

Öte yandan İsrail ordusu, AA muhabirinin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'da ateşkes talimatı yöneltip yöneltmediğine ilişkin sorusuna, "yorum yapmayacakları" yanıtını verdi.

İsrail basını, Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirmişti.

İsrail'de hükümetten ya da ordudan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine bugün düzenlediği hava saldırılarında 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu ateşkes talimatı verdi, İsrailli yetkiliden Hizbullah'a sert uyarı - Son Dakika

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