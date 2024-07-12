İsrailli yetkili: Netanyahu, anlaşmayı geciktiriyor - Son Dakika
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İsrailli yetkili: Netanyahu, anlaşmayı geciktiriyor

Hamas'la esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine katılan bir İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğini belirtti. Netanyahu'nun Hamas'ın silahlı üyelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini önleyecek bir mekanizma kurulması konusunda ısrar ettiği ifade edildi. Yetkili, Netanyahu'nun bu talepleriyle görüşmelerin duraklayabileceğini ve anlaşmanın gerçekleşmeme riski olduğunu söyledi.

12.07.2024 22:03
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Hamas'la esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine katılan üst düzey bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğini belirtti.

İsrail'deki Channel 12'ye konuşan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, Netanyahu'nun, İsrail ile Hamas arasında devam eden anlaşma müzakerelerini zora sokan girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın silahlı üyelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmesini önleyecek bir mekanizmasının kurulması konusunda ısrar ettiğini söyleyerek, "Başbakan'ın bu konudaki ısrarı, görüşmeleri haftalarca duraklatacak ve sonrasında eve geri getirecek kimse kalmayabilir." ifadesini kullandı.

Hamas'ın silahlı üyelerinin kuzey Gazze'ye dönmesini önleyecek bir mekanizmasının kurulması yönündeki talebin İsrail'in 27 Mayıs'taki önerisinin parçası olmadığını vurgulayan yetkili, "Netanyahu'nun bu talebi neden şimdi gündeme getirdiği belli değil." dedi.

Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğinin altını çizen yetkili, "Bu, rehineler için kader anı. İki hafta içinde bir anlaşmaya varabilir ve rehineleri eve getirebiliriz." diye konuştu.

"Walla" haber sitesine göre, Netanyahu dün gece müzakere heyetiyle yaptığı toplantıda konuyu gündeme getirdi.

Heyetin Netanyahu'ya yeni duruma karşı olduklarını ve bunun mümkün olmadığı yönündeki açıklamasına rağmen Başbakan'ın bu konuda ısrarcı davrandığı kaydedildi.

Mutabakat önerisi 3 aşamadan oluşuyor

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrailgüçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

İlk aşama için müzakereler 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes, müzakereleri bitene kadar devam edecek.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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