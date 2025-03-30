İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
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İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı

İsrail'li suçlular bayramda Filistinli evlerini ve ahırlarını ateşe vererek saldırdı.

30.03.2025 22:16
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı kalan İsrailliler, bayramın ilk gününde Filistinlilere ait ev ve ahırları yaktı.

Filistinli Tamir Maharize, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 İsraillinin El Halil kentinin güneyindeki Vadi Es-Simsim bölgesine baskın düzenlediğini, bölge halkına saldırarak mülklere zarar verdiğini söyledi.

Maharize, "İsrailliler bize saldırdı, içinde insanların yaşadığı iki evi ve bir hayvan ahırını ateşe verdi." dedi.

İsraillilerin ayrıca 4 Filistinliye taş ve sopalarla saldırdıklarını belirten Maharize, koyunların arasına gaz bombası atarak hayvanlara da zarar verdiklerini ifade etti.

Bölgede İsrail ihlallerini takip eden aktivist Üsame Mahamir de Halil kentinin güneyindeki Yata beldesine bağlı Tavvani köyü ve Rıhim Vadisi'nde hayvanlarını otlatan çobanların da İsraillilerin saldırısına uğradığını kaydetti.

Mahamir, ayrıca İsrail ordusunun Rıhim Vadisi'nde birçok Filistinli genci gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika

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