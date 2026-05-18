İsrailliler Batı Şeria'da Tarım Arazilerini Yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Ramallah'a bağlı Mugayyir Köyü Yerel Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya'nın saldırıya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Ebu Ulya, İsraillilerin, Sehl Şarki bölgesinde yer alan arazileri kundakladığını, bölgedeki tarım arazilerinin çoğunun yandığını ifade etti.

Filistinli yetkili, arazilerin ateşe verilmesinin ardından İsrail askerlerinin, toprakları gasbeden İsraillileri korumak için bölgeye baskın düzenlediğini ve ateş açtığını söyledi.

Ebu Ulya, İsraillilerin ayrıca ordu güçleri eşliğinde köyün doğu kesimindeki evlerin çevresine baskın düzenlediğini ve evlere doğru ateş açtığını aktardı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, sadece geçen ay İsrail ordusu 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 540 olmak üzere Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1637 saldırı düzenlendi.