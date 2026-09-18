İsrailliler, Batı Şeria'daki Akraba'da 18 yaşındaki Filistinli genç kızı yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak evinin önünde bekleyen Filistinli genç kızı yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Akraba beldesinde Filistinlilere ateş açtı.

Akraba Belediye Başkanı Salih Cabir, silahlı İsraillilerin evinin önünde duran 18 yaşındaki Filistinli bir genç kıza ateş ettiğini söyledi.

Cabir, genç kızın hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.