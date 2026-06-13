İsrailliler Beytüllahim'de Elektrik Çalışanlarına Saldırdı

BATI Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde, Kudüs Elektrik Şirketi çalışanlarına saldırdı.

Kudüs Elektrik Şirketi çalışanları, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı Vadi Rahal bölgesindeki saha çalışmaları sırasında, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından saldırıya uğradı.

Saldırıya maruz kalan bazı çalışanlar hafif yaralanırken, araçlarda da ciddi hasar meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrailli saldırganlar, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Halayil Luz bölgesine düzenledikleri baskınlarda çevreye zarar verdi ve su borularını çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler son günlerde Beytüllahim'de; su hatlarının tahrip edilmesi, araçlara saldırılması, araçla ezme girişimleri ve çobanların meralara erişiminin engellenmesi gibi onlarca olaya karışıyor.

Öte yandan, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ramallah ve El-Bire kentlerine bağlı Silvad, Taybah ve Ez-Zira'a köylerine düzenlediği baskınlarda bölgede yalnızca devriye gezdi.

Batı Şeria genelinde İsrailli sivillerin saldırılarında gün geçtikçe artış gözleniyor. Söz konusu saldırılar arasında yangın çıkarma, arazilerde tahribata yol açma ve çiftçilerin arazilerine erişimini engelleme gibi eylemler yer alıyor.