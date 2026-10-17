İsrailliler El Halil'de Main köyüne saldırdı, 1 Filistinli yaralandı, 380 koyun çalındı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaralandı, 380 koyun çalındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mesafir Yatta bölgesindeki Main köyüne saldırdığı kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da söz konusu saldırıda bir Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı, iki kişinin ise biber gazından etkilendiği belirtildi.

Bölgedeki aktivist Usame Mehamira, WAFA'ya yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsraillinin köye saldırarak Filistinlilere ve evlerine gerçek mermilerle ateş açtığını aktardı.

Mehamira, saldırıda bir Filistinlinin uyluğundan gerçek mermiyle yaralandığını, iki kişinin biber gazından etkilendiğini ve bazı kişilerin de darbedilerek vücutlarında morluklar oluştuğunu ifade etti.

Aktivist Mehamira, İsraillilerin ayrıca köydeki saldırı sırasında Muhammed Mahmud Mehamira, Yusuf Mahmud Mehamira, Anan Abdurabbu Huşiye ve Usame Hamade'ye ait toplam 380 koyunu çaldığını belirtti.