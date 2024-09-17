İsrailliler Filistinli Çobanlara Saldırdı - Son Dakika
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İsrailliler Filistinli Çobanlara Saldırdı

Ürdün Vadisi'nde İsrailliler, Filistinli çobanların otlaklarına ulaşmasını engelledi.

17.09.2024 12:49
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İşgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ürdün Vadisi'nde Filistinli çobanlara saldırdı.

Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinde aktivist Eymen Garib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde (Kuzey Ağvar) Filistin topraklarına el koyan İsraillilerin, bölgede Filistinli çobanların yolunu kestiğini söyledi.

Filistinli aktivist Garib, bir grup silahlı İsraillinin, El-Malih bölgesinde Filistinli çobanlara saldırdığını ve otlaklara ulaşmalarını engellediğini aktardı.

İsraillilerin, Filistin topraklarını gasbederek bu bölgede haftalar önce kaçak bir yerleşim kurduğunu dile getiren Garib, yolları kesilerek ve işlerine ulaşmaları engellenerek bölgedeki Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etmeleri için baskı uygulandığını vurguladı.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 311 aileden oluşan 28 bedevi topluluğu göç etmek zorunda kaldı.

Sene başından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistin topraklarında 1760 saldırı gerçekleştirdi ve 9 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 705 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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