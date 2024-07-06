İsrailliler Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi - Son Dakika
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İsrailliler Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerinde Filistinlilere ait bazı arazileri gasbeden İsrailliler, arazileri ateşe verdi. Yangın kontrol altına alınamadı ve Filistinlilerin topraklarına erişimi engelleniyor.

06.07.2024 20:37
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimlerinde Filistinlilere ait bazı arazileri ateşe verdi.

Ramallah kentinin doğusundaki Turmusaya Belediye Başkanı Lafi Edib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köyde Filistinlilere ait bazı arazileri ateşe verdiğini söyledi.

Edib, "Ovalık alanlardaki onlarca dönümlük alanda yangın halen yoğun bir şekilde sürüyor. Filistin Sivil Savunma ekipleri yangını henüz kontrol altına alamadı." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin aylardır Filistin halkının kendi topraklarına erişimini engellediğine işaret eden Edib, bu sebeple zeytin ağaçlarıyla dolu arazilerde yabani otların çoğaldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 510'a ulaşırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı da 561 oldu.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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