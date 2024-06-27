İsrailliler, İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailliler, İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Yaptı

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Binlerce gösterici, Başbakan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Gazze Caddesi'ne yürüdü ve hükümeti eleştiren sloganlar attı. Göstericiler, İsrail bayrakları ve dövizler taşıyarak esirlerin geri getirilmesini talep etti. Ayrıca Tel Aviv ve diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.

27.06.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Batı Kudüs'ün girişindeki Chords Asma Köprüsü'nün önünde toplanan binlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Gazze Caddesi'ne (Azza Street) yürüdü.

Göstericiler, Gazze Caddesi'ni trafiğe kapatarak Binyamin Netanyahu hükümetini eleştiren sloganlar attı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden göstericiler, "Suçlu Başbakan", "Esir takası anlaşması şimdi", "Tüm esirleri geri getirin", "Onu değiştirmek (Netanyahu) onları (esirleri) kurtarır" sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıdı.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce gösterici, uzun süre boyunca düdük ve trampetler eşliğinde, polisin kurduğu barikatı aşmaya çalıştı.

Polis, burada göstericiler tarafından yakılan ateşe de müdahale ederek söndürdü.

Batı Kudüs'ün yanı sıra başkent Tel Aviv ve Kayserya gibi diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.

Göstericiler Tel Aviv'de iki otoyolu trafiğe kapattı

Tel Aviv'de iki ayrı noktada gösteri düzenleyen İsrailliler, sahil şeridi boyunca uzanan Tel Aviv ile Hayfa arasındaki 2 numaralı otoyolu trafiğe kapattı.

Göstericiler ayrıca Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'ni de trafiğe kapatarak, gösterilerini sürdürdü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.???????

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler, İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:57:23. #1.11#
SON DAKİKA: İsrailliler, İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement