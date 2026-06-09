İsrailliler Ramallah'ta Arazileri Kundakladı - Son Dakika
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İsrailliler Ramallah'ta Arazileri Kundakladı

09.06.2026 23:48
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İsrail askerleri, Ramallah'ta Filistinlilere ait arazileri yakarak saldırılara devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinde Filistinlilere ait arazileri kundakladı.

Filistin basınında yer elan haberlere göre, İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Taybe beldesinde Filistinlilere ait arazileri yaktı.

Sosyal medyada beldede çıkan yangının görüntüleri paylaşıldı.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilerin mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Ramallah'ta Arazileri Kundakladı - Son Dakika

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