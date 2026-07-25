İsrailliler Tel Kasabasına Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler Tel Kasabasına Baskın Düzenledi

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İsrail, Nablus'taki Tel kasabasına baskın yaparak mobil konteynerler yerleştirip arazileri sürdü.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Tel kasabasına baskın düzenleyerek buraya mobil konteynerler yerleştirdi ve buldozerlerle toprağı sürdü.

İsraillilerin, dün Tel kasabasına düzenlediği baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmişti. Bu saldırının akabinde İsrail ordusu Nablus başta olmak üzere Batı Şeria'nın pek çok noktasında barikatlar ve askeri kontrol noktaları kurmuş ve geniş kapsamlı bir gözaltı süreci başlatmıştı.

İsrailliler, bugün de Tel kasabasına yönelik saldırılarını sürdürdü.

Tel Belediye Başkanı Velid Zidan AA'ya yaptığı açıklamada, İsraillilerin, kanlı geçen cuma gününün ardından bugün yine bölgeye baskın düzenlediğini söyledi.

Zidan, İsraillilerin 6 araçla bölgeye gelerek buraya mobil konteynerler yerleştirdiğini ve buldozerlerle kasabanın arazisini sürmeye başladığını dile getirdi.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda ise yaklaşık 20 kişiden oluşan İsrailli grubun, dün 4 Filistinlinin öldürüldüğü alana doğru yürüdüğü görüldü.

İsrail ordusunun sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı Tel beldesine yeniden baskın düzenleyen İsrailli gruba, beyaz bir pikap aracın eşlik ettiği de görüntülere yansıdı.

İsrail ordu radyosu da İsraillilerin kasabaya baskın düzenlediğini doğruladı ancak kolonyal yerleşim faaliyetlerin ön hazırlığı olan "konteyner yerleştirme ya da arazi sürme" gibi faaliyetlerde bulunmadıklarını ileri sürdü.

Nablus dün İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğramıştı. Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarındaki saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Tel Kasabasına Baskın Düzenledi - Son Dakika

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