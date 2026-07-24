İsraillilerden Nablus'ta Saldırı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Urif köyünde Filistinlilerin mülklerini ateşe verdi ve bir ambulansa saldırdı.

Etrafı yerleşim birimiyle çevrili Nablus kentinin çeşitli kasaba ve köylerine yönelik saldırılar sabah saatlerinden bu yana devam ediyor.

Kente bağlı Tel ve Sarra kasabalarında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırıların ardından İsrailliler bu kez de kentin güneyindeki Urif köyüne baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre saldırgan İsrailliler, Urif köyünde bir taş kırma aracının ekipmanlarını ateşe verdi ve köydeki bazı evleri de kundaklamaya çalıştı.

Urif Köy Meclisi Başkanı Mustafa Safedi, köy sakinlerinin İsraillilerin saldırılarına karşı koyduğunu ve evleri yanmaktan kurtardığını dile getirdi.

Öte yandan İsrailliler, Nablus-Ramallah yolu üzerindeki Zater Askeri Kontrol Noktası'nda bir ambulansa saldırdı ve lastiklerini kesti.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği silahlı saldırıda da 3'ü ağır 7 Filistinli yaralanmıştı.