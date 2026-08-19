Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı - Son Dakika
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Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı

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Ankara'da 'insan ticareti', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'fuhuş soruşturması' kapsamında 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 26'ya çıktı. Düzenlenen operasyonda bir kadının mutfak tezgahının altına saklanması dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen 'insan ticareti', 'göçmen kaçakçılığı' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında Çankaya ilçesindeki 5 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mekan sahipleri, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 27 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin; ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar ve benzeri nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak için yasal yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları belirlendi.

FUHUŞ İDDİASI

Şüphelilerin daha sonra kadınları içinde bulundukları zor durumdan ve çaresizliklerinden faydalanarak eğlence mekanlarında müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen delillerde, bazı yabancı uyruklu kadınların fuhuş amacıyla ev ve otellere yönlendirildiği ve bu faaliyetler üzerinden haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 26'a yükseldi.

Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı

1 KİŞİ ARANIYOR

Şüphelilerden O.G.'nin başka bir dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu, E.A.'nın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Operasyonda eğlence mekanlarında konsomasyon yaptırıldığı belirlenen 15 yabancı uyruklu kadın da gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi. 15 yabancı uyruklu kadından 6'sının Özbekistan, 1'inin Irak ve 4'ünün Türkmenistan uyruklu olduğu belirtildi. Yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli hakkında da gerekli idari işlemler başlatıldı.

Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı

TEZGAHIN ALTINDAN ÇIKTI

Öte yandan operasyon sırasında ekiplerin yaptığı aramada, bir kadının mutfak tezgahının altında saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından tezgahın altından çıkarılan kadın, operasyonun dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı - Son Dakika
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