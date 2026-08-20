Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Coventry City'ye transfer olduğunu dün resmen açıkladığı Sidiki Cherif, bugün yeni takımına katıldı. Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, genç futbolcuyu antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla tanıştırdı. O anlarda Cherif'in ciddi ve asık yüz ifadesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında ayrılıklar devam ederken sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, dün yaptığı resmi açıklamayla genç futbolcunun İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp, Cherif'in ayrılığını, "Teşekkürler Sidiki Cherif... Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleriyle açıklamıştı.

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

BUGÜN YENİ TAKIMINA KATILDI

Fenerbahçe'nin ayrılığı açıklamasının ardından Cherif, bugün Coventry City'deki yeni dönemine başladı. Coventry City Teknik Direktörü Frank Lampard, antrenman öncesinde yeni transferini takım arkadaşlarıyla tanıştırdı. Cherif'in yeni takım arkadaşlarıyla ilk kez bir araya geldiği anlarda yüzündeki ciddi ve asık ifade dikkat çekti.

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

SURATINDAN DÜŞEN BİN PARÇA

Yeni takımındaki ilk gününde görüntülenen Cherif'in tanışma sırasında oldukça ciddi bir yüz ifadesine sahip olduğu görüldü. Genç futbolcunun yüz ifadesinden Fenerbahçe'den ayrıldığı için üzgün olduğu sonucunu çıkarmak mümkün olmasa da, yeni takımındaki ilk görüntülerinde neşeli bir görüntü vermemesi dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılan Sidiki Cherif, sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamadı. Genç futbolcu, Fenerbahçe'de beklenen gol ve performans katkısını veremedi. Buna karşın Cherif, gelişim gösterebileceğine inanan sarı-lacivertli taraftarların ilgi gösterdiği genç oyunculardan biri oldu. Fenerbahçe macerasını noktalayan Cherif, bundan sonraki kariyerini Coventry City formasıyla sürdürecek.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçen sezonun devre arası transfer döneminde Angers'ten 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi karşılaşmaya çıktı. 19 yaşındaki Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Frank Lampard, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 600 bin TL Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
Yaren doktor olacaktı Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Trump durdurulmasını istemişti İsrail’in Gazze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza
Süt kamyonunda çıkan yangın ormana sıçradı, Kütahya’ya doğru ilerliyor Süt kamyonunda çıkan yangın ormana sıçradı, Kütahya’ya doğru ilerliyor
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Richarlison Süper Lig devini bekliyor Şampiyonlar Ligi faktörü devrede Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
Bakan Gürlek duyurdu Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
’Dur’ ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti 'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti
Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:06
Vlahovic’in Hülya Avşar’a attığı bakışlar olay oldu
Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 14:09:15. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.