BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı - Son Dakika
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BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı

BlackRock Bitcoin\'deki düşüşün nedenini açıkladı
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Bitcoin (BTC) ekim zirvesinden bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ise düşüşü aşırı kaldıraca bağladı ve uzun vadeli yatırım gerekçesinin değişmediğini savundu.

BlackRock ağustos ayında yayımladığı araştırma raporunda geri çekilmeyi üç etkene bağladı. Aşırı kaldıraç, zayıflayan kurumsal para akışı ve hazinesinde kripto tutan şirketlerin alımlarını yavaşlatması bu etkenleri oluşturdu. Firmaya göre bu tablo, Bitcoin'in parasal ve çeşitlendirme özelliklerinin yapısal olarak bozulduğunu göstermiyor. Ortaya çıkan şey pozisyonlanma ve likidite kaynaklı bir hareket.

Rakamlar bu yorumu destekliyor. Bitcoin 2022 sonundaki 15 bin 765 dolar seviyesinden Ekim 2025'te gördüğü 124 bin 606 dolarlık rekora yükseldi. Zirveye yakın dönemde vadeli işlemlerdeki açık pozisyon 90 milyar doları aştı. Bu tutarın yaklaşık yüzde 80'i düzenlenmiş türev borsası dışındaki süresiz sözleşmelerden oluşuyordu. Bazı platformlar 50 ila 125 kat arasında kaldıraç sunuyordu, bu da küçük fiyat hareketlerinde otomatik tasfiyeye yol açtı.

İlk büyük çözülme 10 Ekim 2025'te ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergisi kararının ardından yaşandı. Bitcoin yüzde 6 gerilerken açık pozisyon tek günde 20 milyar dolar azaldı. BlackRock bunu incelediği veri setindeki en sert günlük daralma olarak tanımladı. Yeni tasfiye dalgaları şubat ve haziran aylarında geldi ve fiyatı 60 bin doların altına itti.

YAPAY ZEKA FONLARI 46 MİLYAR DOLAR ÇEKTİ

Fon tarafındaki tablo da baskıyı artırdı. Spot Bitcoin borsa yatırım ürünlerine, Ocak 2024'teki ABD lansmanından Ekim 2025'e kadar yaklaşık 60 milyar dolar girdi. Ürünler sonrasında Temmuz 2026'ya dek toplam 5 milyar dolar çıkış yaşadı. Aynı dönemde yapay zeka temalı fonlar 46 milyar doları aşan giriş topladı. BlackRock bu rotasyonun sermaye için rekabet ettiğini ve Bitcoin dağılımlarını baskıladığını değerlendiriyor.

Son günlerde tablo kısmen değişti. Fonlara 17 Ağustos'ta 297,5 milyon dolar, 18 Ağustos'ta ise 189,3 milyon dolar giriş oldu. Toplam 486,8 milyon dolarlık bu talep, önceki hafta yaşanan 385,2 milyon dolarlık çıkışın ardından geldi.

MARA MART AYINDA 15 BİN BİTCOİN SATTI

Rapor, madencilerin, büyük sahiplerin ve hazinesinde kripto tutan şirketlerin satışlarını da baskı unsuru olarak sıraladı. Madencilik şirketi MARA, mart ayında yaklaşık 1,1 milyar dolar karşılığında 15 bin 133 Bitcoin sattı. Strategy ise satış geliriyle rezerv, temettü ve faiz ödemelerini karşılamaya imkân tanıyan bir program başlattı. Şirket 3-9 Ağustos arasında 108,6 milyon dolar karşılığında 1690 Bitcoin sattı ve geliri imtiyazlı hisse geri alımında kullandı.

YÜZDE 1'LİK PAY PORTFÖY TESTİNDE FARK YARATTI

BlackRock, on yıllık geriye dönük testinde geleneksel 60/40 portföye küçük oranlarda Bitcoin eklemenin riske göre düzeltilmiş getiriyi iyileştirdiğini buldu. Yüzde 1'lik pay Sharpe oranını 0,81'den 0,90'a çıkardı, yüzde 2'lik pay ise 0,96 sonucunu verdi. Azami kayıp oranları birbirine yakın kaldı. Geleneksel portföyde yüzde 20,3 olan düşüş, yüzde 2 Bitcoin eklenen portföyde yüzde 20,9 olarak ölçüldü.

Firma bu sonuçların varsayımsal olduğunu ve gerçek bir müşteri portföyünü yansıtmadığını vurguladı. BlackRock yine de Bitcoin'in sınırlı arzına, S&P 500 ile on yıllık 0,18 düzeyindeki düşük korelasyonuna ve satın alma gücündeki erimeye karşı koruma potansiyeline dikkat çekti. Şirket, varlığın oynak ve spekülatif kaldığını da hatırlattı.

Bitcoin yayım sırasında 64 bin 457 dolardan işlem gördü. Önümüzdeki dönemde fon akışları, vadeli işlem pozisyonları ve şirket açıklamaları belirleyici olacak. Kalıcı girişler ve azalan kaldıraç, düşüşün döngüsel olduğu görüşünü güçlendirecek. Yeni tasfiyeler ya da süren hazine satışları ise bu değerlendirmeyi zayıflatacak.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı - Son Dakika

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