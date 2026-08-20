KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'un transferi için futbolcu ve kulübüyle resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Böylece Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun transfer sürecini resmen duyurmuş oldu.

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Aleksey Batrakov'un transferinin tamamlanması halinde Galatasaray tarihinde bir ilk yaşanacak. 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giyen ilk Rus oyuncu olacak.

84 MAÇTA 34 GOL ATTI

10 numara pozisyonunda görev yapan Batrakov, profesyonel futbol kariyerine Lokomotiv Moskova'da başladı. 2023-2024 sezonundan bu yana Rus ekibinin formasını giyen genç orta saha oyuncusu, çıktığı 84 karşılaşmada 34 gol kaydetti. Batrakov aynı zamanda Rusya Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

GEÇEN SEZON 17 GOL, 12 ASİST

Aleksey Batrakov, geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandırırken 12 asist yaptı. Batrakov, bu sezon ise Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üretti.

ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA OLMASI PLANLANIYOR

Galatasaray, Batrakov transferinde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından futbolcuyu takıma dahil etmeyi planlıyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun işlemlerin yetişmesi halinde Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması planlanıyor.