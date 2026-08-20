KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası - Son Dakika
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KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

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Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov için resmi adımı attı. Sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Batrakov'un Erzurumspor deplasmanında kadroda yer alması planlanıyor.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'un transferi için futbolcu ve kulübüyle resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Böylece Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun transfer sürecini resmen duyurmuş oldu.

KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Aleksey Batrakov'un transferinin tamamlanması halinde Galatasaray tarihinde bir ilk yaşanacak. 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giyen ilk Rus oyuncu olacak.

KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası

84 MAÇTA 34 GOL ATTI

10 numara pozisyonunda görev yapan Batrakov, profesyonel futbol kariyerine Lokomotiv Moskova'da başladı. 2023-2024 sezonundan bu yana Rus ekibinin formasını giyen genç orta saha oyuncusu, çıktığı 84 karşılaşmada 34 gol kaydetti. Batrakov aynı zamanda Rusya Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

GEÇEN SEZON 17 GOL, 12 ASİST

Aleksey Batrakov, geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 36 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu maçlarda 17 kez rakip fileleri havalandırırken 12 asist yaptı. Batrakov, bu sezon ise Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üretti.

ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA OLMASI PLANLANIYOR

Galatasaray, Batrakov transferinde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından futbolcuyu takıma dahil etmeyi planlıyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun işlemlerin yetişmesi halinde Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması planlanıyor.

Erzurumspor Kulübü, Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • kara7522 kara7522:
    gs cok dogru yolda ilerliyor,,fb liyim.malesef 7 3 Yanıtla
  • Ümit Gengenç Ümit Gengenç:
    6s ye geç o zaman. böyle,bir eksik olmak çok olmaktan iyidir. 3 3 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Ne mutlu GALATASARAYLIYIM diyene:) 2 2 Yanıtla
  • c4m5hpdvy6 c4m5hpdvy6:
    başarılar diliyorum 10 un hakkını vermen dileğiyle 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası - Son Dakika
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