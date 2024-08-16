İsraillilerin Filistin topraklarına saldırısı kınandı

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Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği, bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırıyı kınadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki Filistin halkına "işgalci İsrail'e karşı ayaklanma" çağrısı yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Cit köyüne düzenlediği saldırıda Reşid Muhammed Sedde'nin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Masumların kanının boşa gitmeyeceği ve işgalci İsrail'in laneti olacağı" ifade edildi.

Söz konusu saldırının, "işgalci İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya ve Filistin halkına yönelik yaklaşımı ve imha planlarının suç teşkil eden kesin kanıtı" olduğu vurgulandı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Cit köyüne düzenlediği saldırı kınandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, birini ağır yaralamış ve Filistinlilere ait 4 ev ile 6 aracı yakmıştı.

Görgü tanıkları, saldırgan Yahudi yerleşimcilerin İsrail ordusunun koruması altında Cit köyüne saldırdığını söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.