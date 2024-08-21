İsraillilerin yarısı Gazze saldırılarını destekliyor - Son Dakika
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İsraillilerin yarısı Gazze saldırılarını destekliyor

İsrail'de yapılan bir ankete göre, İsrailli Yahudilerin yaklaşık yarısı Gazze saldırılarını destekliyor ve uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uymasına gerek olmadığını düşünüyor.

21.08.2024 23:16
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İsrail'de yapılan bir anket, Yahudilerin yüzde 47'sinin ordunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uymaması gerektiğine" inandığını ortaya koydu.

İsrail'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS) 8-11 Ağustos tarihleri arasında 992 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren anketinin sonuçları yayınlandı.

Sonuçlara göre, İsrailli Yahudilerin yaklaşık yarısı, 7 Ekim'den bu yana 40 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü, yüz bine yakınının yaralandığı ve Gazze'nin harap edildiği saldırıları destekliyor.

Ankete katılan Yahudilerin yüzde 47'si ordunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uymasına gerek olmadığına", yüzde 42,5'i ise "savaşta uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uyması gerektiğine" inanırken, yüzde 10,5'i net bir cevap vermedi.

İsraillilerin yüzde 32'si Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikastların İsrail'in güvenliğini artırmadığını, yüzde 14'ü durumu biraz daha kötü hale getirdiğini, yüzde 6'sı ise durumu çok zorlaştırdığını kaydetti.

Öte yandan yüzde 13'ü suikastların İsrail'in güvenliğini büyük ölçüde, yüzde 25'i bir nebze artırdığını belirtirken, ankete katılanların yüzde 10'u net bir cevap vermedi.

İsraillilerin yüzde 9'u suikastların Gazze'de esir takası anlaşmasına varılması fırsatını artırdığını, yüzde 15'i bir nebze artırdığını, yüzde 29'u suikastların anlaşma fırsatını artırmadığını, yüzde 18,5'i anlaşma fırsatını bir nebze azalttığını, yüzde 16,5'i bu fırsata ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 56'sı, Filistinli bir esire karşı ciddi ihlallerde bulunduğundan şüphelenilen askerlerin, diğer deliller onlara karşı şüpheleri güçlendirse bile, cezai kovuşturmaya maruz kalmadan yalnızca disipline tabi tutulması gerektiğine inanıyor. Yüzde 28'i ise cezai kovuşturma başlatılması gerektiğine inanıyor.

Filistinli mahkuma cinsel tacize cezai suçlamaya karşılar

Ankette, ayrıca İsraillilerin çoğunluğu, Filistinli bir tutukluya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan hapishane görevlilerinin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmaması ve sadece ordu tarafından disiplin soruşturmasına tabii tutulması gerektiğini savunuyor.

Temmuz ayında, dokuz İsrail askeri, Negev çölündeki Sde Teiman'da gözaltına alınan bir Filistinliye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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