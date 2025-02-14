İsraillilerin Yüzde 24'ü Ülkeden Ayrılmayı Düşünüyor - Son Dakika
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İsraillilerin Yüzde 24'ü Ülkeden Ayrılmayı Düşünüyor

Yeni bir araştırma, İsraillilerin güvenlik sorunları nedeniyle ülkeyi terk etme düşüncesini artırdı.

14.02.2025 17:20
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İsrail'de yapılan yeni bir araştırma, İsraillilerin yaklaşık dörtte birinin 2024 yılı içerisinde ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

İsrail'in İbranice yayın yapan Wala haber sitesinde, Ruppin Akademik Merkezi'nin yaptığı araştırmaya yer verildi.

İsraillilerin tırmanan güvenlik sorunları sebebiyle ülkelerini terk etmeyi düşündüğü aktarılırken, "kişisel güvenlik duygusu ile İsrail'den göç etme isteği arasında ilişki bulunduğu" belirtildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 31'i, İsrail'den ayrılmayı düşünmelerinde güvenlik durumunun en önemli etken olduğunu ifade etti.

İsraillilerin yüzde 46'sı ülkeyi terk etmeyi planlayanlara olumsuz bakarken, araştırmada son bir yılda İsraillilerin yüzde 24'ünün ülkeden ayrılmayı düşündüğü, iki yıl önce ise bu oranın sadece yüzde 18 olduğuna işaret edildi.

İsraillilerin üçte birinden fazlası çeşitli faktörler nedeniyle İsrail'den ayrılmayı düşünürken bunlardan yüzde 31 ile güvenlik durumu, yüzde 28 ile ekonomik durum en dikkat çeken noktalar arasında bulunuyor.

Çalışmaya katılanların yüzde 40'ı İsrail'de kalmaya karar vermelerinin nedeninin "Yahudi halkının ulusal vatanı" olması olduğunu düşünürken, yüzde 21'i ise ailelerine yakın olmalarının kalma kararlarında önemli bir etken olduğuna inanıyor.

Kaynak: AA

Göçmenler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Son Dakika

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