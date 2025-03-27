İşsizlik Oranı 13 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika
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İşsizlik Oranı 13 Yılın En Düşük Seviyesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, işsizlik oranının %8,2'ye gerilediğini ve ihracatın istihdamı artırdığını açıkladı.

27.03.2025 15:38
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(ANKARA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bolat, açıklamasında şunları kaydetti:

"2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesi gerçekleşti. İşsiz sayısı 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek 2 milyon 886 bin kişi olarak gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak tarihsel olarak düşük seviyelerine yakın seyrederken, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11,0 ile yaklaşık 12 yılın (2013 Haziran: yüzde 10,8) en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mal ve hizmetler ihracatındaki artış istihdamı korumakta, işsizliği azaltmaktadır.

TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistiklerine göre, 2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. (2012 Temmuz: yüzde 8,0)

2024 yılı genelinde genç nüfusta işsizlik oranı ortalama yüzde 16,2 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde (2012: yüzde 15,5) gerçekleşmişti. 2025 yılı Şubat ayında ise yüzde 15,0 seviyesinde kaydedilmiştir.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin azalarak 32 milyon 314 bin kişi olmuştur. İstihdam oranı 0,3 puan azalışla yüzde 48,8 olmuştur.

İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurtiçi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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