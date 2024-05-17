İşsizlik Oranı Düşüşe Geçti, Ancak İşsizlerin Ümidi Kayboldu - Son Dakika
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İşsizlik Oranı Düşüşe Geçti, Ancak İşsizlerin Ümidi Kayboldu

İşsizlik Oranı Düşüşe Geçti, Ancak İşsizlerin Ümidi Kayboldu

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, işsizlik oranının düşmesine rağmen iş arayanların sayısındaki düşüş nedeniyle endişe verici bir şekilde arttığını belirtti. Ateş, TÜİK'in işsiz saymayarak gerçek işsizlik rakamını sakladığını ifade etti. İş aramayı bırakan işsiz sayısının son 1 yılda yüzde 27 arttığını vurgulayan Ateş, iş arayanların ümidinin ve özel sektörün istihdam yaratma kapasitesinin tükendiğini söyledi.

17.05.2024 13:56
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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranının iş arayanların sayısındaki düşüş nedeniyle gerilediğine dikkat çekti. Ateş, "Halihazırda yüksek olan atıl iş gücü oranı, Ocak-Mart 2024 döneminde endişe verici biçimde arttı. Bu kapsamda potansiyel işgücünü oluşturan 3,9 milyon kişinin 3,7 milyonu umudunu kaybetmiş durumda ve iş aramıyor. Bu çaresizliğin resmidir. Ekonomide durgunluk artarken işsizler ordusu çoğalıyor" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TÜİK'in iş bulma ümidini kaybedenleri işsiz saymayarak gerçek işsizlik rakamını sakladığını söyledi. Ateş, yaptığı açıklamada, "Bu yılın ilk çeyreği için işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 olarak açıklandı. Ancak zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı işsizlik 2,1 puanlık artış ile yüzde 25 oldu. Geniş tanımlı işsizlikteki artış korkutuyor. Bu oran önceki çeyrek dönemde yüzde 22,9 idi ve 2021 yılı ikinci çeyrek döneminden bu yana da hiç bu kadar yükselmemişti" değerlendirmesini yaptı.

İŞ ARAMAYI BIRAKANLAR 1 YILDA YÜZDE 27 ARTTI

Geniş tanımlı işsizlikteki artışta iş bulma ümidi tükenen işsizlerin iş gücü piyasasından çıkışının etkili olduğuna değinen Ateş, şunları kaydetti.

"Yılın ilk çeyreğinde potansiyel iş gücü içinde yer almasına karşın iş bulma ümidini kaybettiğini söyleyen kişi sayısı 2,1 milyona yaklaşırken, işbaşı yapabilecek olup iş aramadığını belirtenlerin sayısı 1,6 milyonu aştı. İş aramayı bırakan işsiz sayısı son 1 yılda yüzde 27 arttı. İş arayanların ümidi de özel sektörün istihdam yaratma kapasitesi de tükendi."

Kaynak: ANKA

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