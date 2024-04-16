İşsizlik Sigortası Fonu 218 Milyar 266 Milyon Liraya Ulaştı

İşsizlik Sigortası Fonu, mart sonu itibarıyla 218 milyar 266 milyon liralık varlığa ulaştı.
İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk işsizlik sigortası ödemesinin yapıldığı Mart 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.
Geçen yılı 196 milyar 950 milyon 756 bin lirayla kapatan fon, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyümesini sürdürüyor.
İşsizlik Sigortası Fonu, 2024'ün ilk üç aylık döneminde yaklaşık 21,3 milyar lira büyüyerek, mart sonu itibarıyla 218 milyar 266 milyon liralık varlığa ulaştı.
10 milyon 618 bin kişi ödeneğe hak kazandı
Mart 2002'den 31 Mart 2024'e kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 496 bin 914 kişi başvururken, 10 milyon 618 bin 255 kişi ödenek almaya hak kazandı.
Ödeneği hak edenlere toplam 76 milyar 727 milyon 576 bin lira ödeme yapıldı.
Bu yılın mart ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 397 bin 801 kişiye toplam 2 milyar 475 milyon 388 bin lira ödeme yapıldı.
Son 4 aylık prime esas kazanç önemli
İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.
Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu rakamdan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Buna göre, 2024 yılında 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği en düşük 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira olarak uygulanıyor.
Sigortalık süresine göre ödeme yapılıyor
İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor.
Kişi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.
Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.
Son Dakika › Güncel › İşsizlik Sigortası Fonu 218 Milyar 266 Milyon Liraya Ulaştı - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındıktan sonra kayalıklara vuran ve terk edilen teknenin motoru, buzdolabı ve bazı teknik donanımları çalındı. Tekneyi çalan kişi veya kişiler, tekneyi Köçek Adası kayalıklarına vurduktan sonra terk etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken faillerin henüz yakalanmadığı öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te temaslarına başlayan Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile görüştü. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulandı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik üçlü iş birliği hakkında konuşuldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Rektör Kibar, Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak CHP'nin İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.
31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Karaçam Mahallesi Muhtarı Alaaddin Şeker, tek listeyle yapılan seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Mehmet Öztürk, Şeker'e yeni görevinde başarılar diledi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas ve 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı başladı. Fuarda 100 firma yer aldı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, ilçenin tarım ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, fuarın üretici ve tüketiciyi bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı. Fuarlar, 19 Nisan'da sona erecek.
Trabzon'da düzenlenen 10. Karadeniz'in Renkleri karma resim sergisine 3 ilden 52 sanatçı katıldı. Serginin açılışına Vali Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve davetliler katıldı. Sergi, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende turizmin önemi vurgulandı ve Trabzon'un turist sayısında önemli artış beklenildiği belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette, Manisa'nın potansiyeli ve işbirliği konuları ele alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan çift, düğünlerini unutulmaz kılmak için çiftçilikte kullandıkları traktörü gelin arabası yapmaya karar verdi. Gelin ve damat, traktörle şehir turu yaparak düğün salonuna geldi. Davetliler, süslenmiş traktörün önünde fotoğraf çektirdi.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?