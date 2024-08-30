İstanbul'a 2 Bin 500 Yeni Taksi Geliyor - Son Dakika
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İstanbul'a 2 Bin 500 Yeni Taksi Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 bin 500 yeni taksi ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Yeni taksiler sadece İBB'nin yetkilendirdiği lisans sahibi uygulamalar ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek. Taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri bulunacak ve şoförler sertifikalandırılmış kişilerden olacak. Lisans için başvurabilecek herkesin belirlenen yeterliliklere sahip olması gerekecek.

30.08.2024 17:16
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(İSTANBUL) - İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, yol ve yolcu seçme ile 'kısa mesafe' diye yolcu almama keyfiliği sona erecek. Taksiler sadece İBB'nin yetkilendirdiği lisans sahibi uygulamalar ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek. Yeni taksilerin sahiplerinin ve kullanım sürelerinin belirlenmesi için İBB Meclisi, eylül ayı içerisinde karar alacak. İhale süresi ve tüm şartlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacak. İBB Encümeni tarafından açık ihale yoluyla, yeni taksilerin sahipleri belirlenecek. Tüm gerçek ve tüzel kişiler uygulama lisansı için İBB'ye başvuru yapabilecek.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) oy birliği ile kabul edilen 2 bin 500 yeni taksi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. 2 bin 500 yeni taksinin renk ve tasarımları UKOME tarafından belirlenecek. Taksilerde şoförle yolcu arasında güvenlik bariyeri bulunacak. Taksilerde çalışacak şoförler, İBB Ulaşım Akademi tarafından verilecek eğitim sonucunda sertifikalandırılmış kişilerden olacak. Taksiyi kullanan yolculardan, kullandıkları uygulama üzerinden komisyon ve ek ücret alınamayacak. Taksiler Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) onayı ile her yıl yenilenmesi zorunlu olan çalışma ruhsatı ile çalışabilecek.

Lisans için yeterlilik taşıyan herkes başvurabilecek

İstanbul'da çevrim içi mobil uygulamalar vasıtasıyla taksi çağırma hizmeti vermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler,  Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı için İBB'ye başvurabilecek. Başvuranlar için yeterlilik, taksi taşımacılığı yönergesi kapsamında belirlenecek.

Lisans için en az bu yeterlilikler istenecek

Halen lisanslı olan mobil uygulamaların tamamında sisteme üye olan taşımacı ve şoförlerin üyelik başlangıç ve bitiş bilgileri, yolculuk başlangıç konum ve zaman bilgileri, yolculuk bitiş konum ve zaman bilgileri, yolculuk ücreti bilgileri, toplu ve kamusal ulaşım hizmet kalite sistemi kapsamında kullanılacak yolculara ait yolculuk öneri, şikayet ve puanlama bilgileri periyodik olarak İBB ile paylaşılacak. Lisans için yeni başvuru yapacak tüm gerçek ve tüzel kişilerden en az bu yeterliliklere sahip olmaları istenecek.

Mevcut uygulamaların durumu

İBB açıklamasında yer alan bilgilere göre, 2023 yılı itibarıyla İBB'nin verdiği lisansa sahip 3 firma bulunuyor. Bunlar Bitaksi, UBER ve Taksim firmaları. Ayrıca Indrive, Laksi ve Martı Taksi firmalarının başvuruları halen değerlendirme aşamasında. Yönerge gereği sağlanması gereken istekler ve web servis süreçleri tamamlanınca, bu firmalar da İBB Meclisi tarafından belirlenen bedeli ödeyerek lisans alabilecek. Ayrıca Yandex ve Bolt gibi firmalar ya da benzeri diğer firmalar da lisans başvurusu yapar ve yeterlilikleri uygun görülürse lisans alabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'a 2 Bin 500 Yeni Taksi Geliyor - Son Dakika

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