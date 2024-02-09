İstanbul Adalet Sarayı saldırısıyla ilgili 48 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı saldırısıyla ilgili 48 kişi tutuklandı

İstanbul Adalet Sarayı saldırısıyla ilgili 48 kişi tutuklandı

6 Şubat'ta gerçekleşen İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktası saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 96 şüpheliden 48'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

09.02.2024 20:23
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Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL, İSTANBUL Adalet Sarayı polis kontrol noktasına, 6 Şubat'ta DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23) tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 96 şüpheliden 48'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Saldırıda tesadüfen oradan geçmekte olan Dilfiraz Karataş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan 96 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu için 2 Başsavcıvekili ve 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelilerin sorguları saat 14.00 sıralarında başladı. Şüphelilerin sorguları akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık, 96 şüpheliden 48'inin tutuklanması, diğer 48'inin ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmesine karar verdi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarılacak.

Kaynak: DHA

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