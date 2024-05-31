İstanbul Adliyesi'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan eşinin yanına girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Adliyesi'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan eşinin yanına girmeye çalışan şüpheli yakalandı

İstanbul Adliyesi\'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan eşinin yanına girmeye çalışan şüpheli yakalandı

İstanbul Adliyesi'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltında getirilen eşinin yanına girmeye çalışan bir kişi, kendisini avukat olarak tanıtıp içeri girmeye çalışırken yakalandı. Şahsın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan eşinin eşi olduğu tespit edildi. Ayrıca, operasyon kapsamında tutuklanan 28 kişi arasında Kübra A'nın da olduğu öğrenildi.

31.05.2024 11:43
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İstanbul Adliyesi'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltında getirilen eşinin yanına, kendisini avukat olarak tanıtıp girmeye çalışan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışma sonucunda 28 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 38 kişinin İstanbul Adliyesine sevk edildiği 10 Mayıs'ta şüpheliler arasında bulunan Kübra A'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda işlemleri sürerken avukat olduğunu söyleyen 2 kişi, zanlıyla görüşmek istedi.

Avukat A.A. kimliğini ibraz ederken avukatlık cübbesi giyen kişi ise kimliğini otoparktaki aracında unuttuğunu söylemesi üzerine güvenlik görevlilerince büroya alınmadı.

Bu sırada, şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine inceleme yapan polis ve adliyedeki güvenlik ekipleri, şahsın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltında getirilen Kübra A'nın eşi Mustafa A. olduğunu tespit etti.

Vatandaş girişinden adliyeye giren şüphelinin, avukatlık cübbesini baro odasından aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Mustafa A., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikte adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, tutuklanan 28 şüpheli arasında Kübra A'nın da olduğu öğrenildi.

Operasyon

FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 ilçede belirlenen adreslere 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 38 kişi yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Adreslerdeki aramalarda ise 41 bin 550 dolar, 1 kilogram altın ile çok sayıda örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Adliyesi, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Adliyesi'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan eşinin yanına girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Adliyesi'nde FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan eşinin yanına girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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