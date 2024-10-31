İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine Karşı Dava Açacağını Duyurdu - Son Dakika
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İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine Karşı Dava Açacağını Duyurdu

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin iptali için dava açacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Dava dosyamız hazırdır ve hukuki mücadelemiz hemen bugün başlayacaktır’’ açıklamasını yaptı.

31.10.2024 13:48
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(ANKARA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu, yeni aile hekimliği yönetmeliğinin iptali için dava açacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Dava dosyamız hazırdır ve hukuki mücadelemiz hemen bugün başlayacaktır" açıklamasını yaptı.

İSTAHED Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Hekim ve hemşire eksikliği derinleşecek"

"Üzülerek görüyoruz ki Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının zaten kötü olan itibarını daha çok zedeleyecek, maddi haklarını geriye götürecek ve aile hekimliği sisteminin işleyişine ciddi zarar verecek olan 'Eziyet Yönetmeliği'nden geri adım atmamıştır" ifadelerine yer verilen İSTAHED'in yazılı açıklaması şöyle:

"Yönetmelik taslağı, sosyal medyaya düştüğü andan itibaren hukuk komisyonumuz ve avukatımız tarafından incelenmiş olup; dava dosyamız hazırdır ve hukuki mücadelemiz hemen bugün başlayacaktır. Fakat bu hukuk mücadelesine hiç gerek kalmamalıydı. TUS kontenjanlarının artması, sonunun ne olacağı belli olmayan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kadrolarının oluşturulması gibi kağıt üstünde kolay, sahada zor uygulamalar ile aile hekimliği birimlerinin doldurulması hayal edilse de biliyoruz ki yıllardır olan hekim ve hemşire eksikliği bu yönetmelik sonrasında başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de derinleşecektir. Bakanlığımızın ne çalışanına ne vatandaşına ne de toplum sağlık verilerine faydası olacak bu yönetmelikte ısrarcı olması akıl tutulmasıdır. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğiz ki daha reçete, rapor sistemlerinin doğru ve düzgün çalışmasını sağlayamayan Bakanlığımızın, çalışanlarının bu kadar farklı, karmaşık ve anlamsız ödeme kalemlerini hesaplaması imkansızdır; yönetmeliğin kendisi dışında hesaplama hatalarının da ayrıca kayıplara neden olacağı aşikardır.

"Bürokratlar gelip geçici aile hekimleri ve hekimlik kalıcıdır"

Davamızı hemen bugün açıyor olsak da maalesef bu sürecin uzun olacağını biliyoruz. Mücadelemiz, sadece hukuki değil eylemsel olarak da devam edecektir. Bu nedenle hem derneğimizin üyeleri ve sahada çalışan meslektaşlarımız ile hem de diğer STK'lar ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Sadece bugünü değil mesleğimizin geleceğini kurtarmak adına alacağımız kararları en yakın zamanda paylaşacağız. Biz dün de vardık, bugün de varız ve yarın da burada olacağız. Bürokratlar gelip geçici aile hekimleri ve hekimlik kalıcıdır."

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine Karşı Dava Açacağını Duyurdu - Son Dakika

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