İstanbul Alibeyköy'de Okul Müdürü Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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İstanbul Alibeyköy'de Okul Müdürü Silahla Vurularak Öldürüldü

İstanbul Alibeyköy\'de Okul Müdürü Silahla Vurularak Öldürüldü

İstanbul Alibeyköy'de bulunan bir okulda öğrenci tarafından silahla vurulan okul müdürü hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan öğrenci, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezaevine gönderildi.

08.05.2024 20:07
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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - İstanbul Alibeyköy'de özel bir okulda okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren 2006 doğumlu lise öğrencisi Y.K. tutuklandı.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan (74), 5 ay önce diğer öğrencilerin eğitimlerini engelleyecek şekilde disiplinsiz davranışları nedeniyle uzaklaştırma cezası alan 2006 doğumlu Y.K. tarafından odasında silahla vurularak ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan Oktugan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay eğitim dünyasında büyük üzüntü yaratırken, aslen Iraklı bir ailenin çocuğu olan ve Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen Y.K., Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi "suça sürüklenen çocuk" olarak alınan Y.K., "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Y.K., çıkarıldığı hakimlikçe "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Suç, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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