İstanbul Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içinde 2 kişi bulunan, 18 metre boyundaki teknede Ambarlı açıklarında makine arızası meydana geldiği belirtildi.
Paylaşımda, arıza nedeniyle sürüklenen teknenin KEGM-5 can kurtarma botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
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