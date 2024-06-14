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İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.