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İstanbul Avcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

İstanbul Avcılar'da Reşitpaşa Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki 2 yolcu ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Avcılar\'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
28.12.2023 - 19:13,
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İstanbul Avcılar'da, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Reşitpaşa Caddesi'nde, 34 M 4297 plakalı yolcu minibüsü ile İ.K. idaresindeki 34 JJ 0025 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 2 yolcu ile otomobil sürücüsü İ.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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