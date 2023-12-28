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İstanbul Avcılar'da, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Reşitpaşa Caddesi'nde, 34 M 4297 plakalı yolcu minibüsü ile İ.K. idaresindeki 34 JJ 0025 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 2 yolcu ile otomobil sürücüsü İ.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza dolayısıyla bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Avcılar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika