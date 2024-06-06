İstanbul Bağcılar'da Tekstil Firmasının Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Bağcılar'da Tekstil Firmasının Güvenlik Görevlisine Saldırı

Geniş Video İzle

İstanbul Bağcılar'da bir tekstil firmasının güvenlik görevlisi ve köpeğine saldıran İranlı bir grup, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, şüphelilerin tuğla, levye ve sopalarla görevliyi darp ettiği görüldü. Şüpheliler hakkında 'yağma' suçundan işlem yapıldı.

06.06.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Bağcılar'da ikisi İranlı bir grup, bir tekstil firmasının güvenlik görevlisi ile köpeğine saldırdı. Tuğla, levye ve sopalarla S. K. adlı görevliyi darp eden şüphelilerden 4'ü polisin çalışması sonucu yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler hakkında "yağma" suçundan işlem yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K., bir grubun saldırısına uğradı. S.K. saldırganlara direnirken şüpheliler tuğla, taş ve sopayla darp etti. Saldırganlar, bekçiyle birlikte karşı koymaya çalışan köpeğe de saldırdı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. S.K.'nın eşyalarının ve 300 lirasının gasp edilmek istendiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi. E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. isimli gasp şüphelilerini tespit edildi. İkisi İranlı şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma" suçundan  adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik Kamerası, Bağcılar, İstanbul, Güvenlik, İstanbul, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Bağcılar'da Tekstil Firmasının Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rezervlerimiz ve istikrarımız güçleniyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rezervlerimiz ve istikrarımız güçleniyor
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:10:24. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da Tekstil Firmasının Güvenlik Görevlisine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement