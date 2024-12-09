İstanbul Bahar Film Festivali 2025'te

Sancaktepe Belediyesinin desteğiyle üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali", 15-16 Mart 2025'te sinemaseverlerle buluşacak.
Dünya sinemasından seçkin yapımları bir araya getirmesi planlanan festivalin jürisinde Bedri Baykam ile Müjdat Gezen yer alacak.
Festivalin ilk gününde aday filmlerin gösterimleri gerçekleşecek, film ekipleri, oyuncular, yönetmenler ile sinema sektörünün önde gelen isimleri izleyicilerle buluşacak.
Gala ve ödül tören ise 16 Mart 2025'te yapılacak.
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