İstanbul Bahçelievler\'de Otomobil Yangını

??????? İstanbul Bahçelievler'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bahçelievler E-5 kara yolu Yenibosna yan yoldaki park alanında bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta hasara neden olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.