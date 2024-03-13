İstanbul Bahçeşehir\'de Eros adlı kediye yapılan saldırıya verilen ceza açıklandı

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İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında yeni karar açıklandı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını karar verdi. Ancak iyi hal indirimi uyguladı, ceza 2 yıl 6 ay hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca savcının tutuklama istemine uymadı, sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı koydu.

Duruşmayı izlemek üzere çevre illerden de Küçükçekmece Adliyesi'ne gelenler oldu. Kararı adliye koridorlarında ve önünde bekleyen hayvanseverler "Eros için adalet" sloganıyla, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Kararın açıklanmasından sonra da adliyede beklemeye devam eden hayvanseverler tepkilerini göstermeye devam etti.