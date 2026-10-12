İstanbul Bakırköy GÖZDER'den görme engelliler Edirne'nin tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika
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İstanbul Bakırköy GÖZDER'den görme engelliler Edirne'nin tarihi mekanlarını gezdi

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İstanbul Bakırköy GÖZDER\'den görme engelliler Edirne\'nin tarihi mekanlarını gezdi
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Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında İstanbul Bakırköy GÖZDER'den gelen görme engelliler ve refakatçileri Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentte misafir edilen katılımcılar için tanıtım gezilerinin sürdüğünü belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında, İstanbul'dan gelen görme engelli bireyler ve refakatçileri Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında İstanbul Bakırköy GÖZDER'den görme engelli bireyler ve refakatçileri kentte misafir edildi.

Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmaya yönelik gezilerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Bakırköy GÖZDER'den görme engelliler Edirne'nin tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika
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