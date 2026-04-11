İstanbul Barajları Doluluk Oranı Yüzde 70\'i Aştı

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, son yağışların ardından İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 70'i aştığını, mevcut su hacminin 607 bin 935 metreküpe ulaştığını açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından, İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına ilişkin, "Son yağışların ardından baraj doluluk oranımız yüzde 70'i aştı. Mevcut su hacmi 607 bin 935 metreküpe ulaştı. On yıllık genel doluluk oranı (yüzde 78,60) ile geçen yılın doluluk oranının (yüzde 82,01) halen daha altındayız. Rahat bir yaz dönemi geçirmek için suyumuzu dikkatli kullanmaya devam edelim" ifadelerine yer verdi.