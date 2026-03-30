İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor

30.03.2026 12:41
İstanbul'daki barajların doluluk oranı, etkili yağışlarla birlikte yüzde 58,03'e ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, kentte etkili olan yağışların ardından yüzde 58,03'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık 2025'te yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son günlerde devam eden yağışlarla yükselişini hızlandırdı.

Yılbaşından bugüne kadar 346,32 milimetre yağış düşen barajların doluluğu, son 14 günde yüzde 12,07 arttı. Bu kapsamda, kente su sağlayan barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 58,03 olarak ölçüldü.

Elmalı Barajı, yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluğa ulaşırken, Istrancalar Barajı ise yüzde 99,47 seviyelerine geldi.

Diğer barajlardaki doluluk ise Ömerli'de yüzde 81,65, Darlık'ta yüzde 73,63, Terkos'ta yüzde 42,94, Alibey'de yüzde 52,75, Büyükçekmece'de yüzde 42,72, Sazlıdere'de yüzde 35,62, Kazandere'de yüzde 60,16, Pabuçdere'de yüzde 30,64 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 503,65 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 179,81 milyon, Yeşilçay'dan da 72,04 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 251,86 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 103 bin metreküp su tüketilirken, kente verilen suyun 2 milyon 870 bin metreküpü Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden, 233 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

Artışa rağmen son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi

İSKİ istatistiklerine göre, 30 Mart'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 87,73, 2017'de yüzde 89,2, 2018'de yüzde 90,32, 2019'da yüzde 93,91, 2020'de yüzde 64,51, 2021'de yüzde 72,24, 2022'de yüzde 89,28, 2023'te yüzde 39,3, 2024'te yüzde 81,82, 2025'te yüzde 79,9 ve 2026'da yüzde 58,03 olarak kaydedildi.

Barajlardaki su artışına rağmen bu oranların son 10 yılın aynı dönemine göre hala en düşük ikinci seviye olması dikkati çekti.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) cuma gecesinden itibaren neredeyse kesintisiz şekilde yağan yağmurlar neticesinde metrekareye 54-93 kilogram aralığında yağış düştüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
